В Індії потяг зійшов з рейок, є жертви

Про це повідомила місцева влада, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Ще кілька десятків людей поранені.

Поліція, залізничні робітники і місцеві жителі намагаються врятувати пасажирів, що застрягли у вагонах.

Читайте такожУ США потяг врізався у вантажівку: три вагони зійшли з рейок, десятки людей поранені

У міністерстві шляхів сполучення Індії повідомили про початок розслідування.

Раніше в Канаді з рейок зійшов потяг, що перевозив сиру нафту. На місці аварії виникла пожежа, а нафта потрапила у місцеву водойму. В результаті катастрофи ніхто не постраждав, проте поліція попросила жителів міста Годама не залишати будинки через густий чорний дим.