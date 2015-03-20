В Індії потяг зійшов з рейок, є жертви
12:12, 20 березня 2015Світ
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Щонайменше 22 людини загинули в результаті сходження з рейок потягу в індійському штаті Уттар-Прадеш на півночі країни.
REUTERS
Про це повідомила місцева влада, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Ще кілька десятків людей поранені.
Поліція, залізничні робітники і місцеві жителі намагаються врятувати пасажирів, що застрягли у вагонах.
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У міністерстві шляхів сполучення Індії повідомили про початок розслідування.
Раніше в Канаді з рейок зійшов потяг, що перевозив сиру нафту. На місці аварії виникла пожежа, а нафта потрапила у місцеву водойму. В результаті катастрофи ніхто не постраждав, проте поліція попросила жителів міста Годама не залишати будинки через густий чорний дим.
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