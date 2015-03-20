Пілоти деяких рейсів змінили маршрути польотів через сонячне затемнення

14:00, 20 березня 2015
Світ
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Пілоти приблизно десяти регулярних авіарейсів змінили маршрути в Європі, щоб дати пасажирам можливість спостерігати сонячне затемнення.

REUTERS

Про це повідомляє сервіс спостереження за літаками Flightradar24 в Twitter.

Пілоти це зробили для того, щоб дати пасажирам можливість спостерігати сонячне затемнення.

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В якості прикладу Flightradar24 наводить приклади декількох європейських авіарейсів, які відхилилися на північ від маршруту. Також пара літаків пролетіли по колу.

Сьогодні на Землі можна спостерігати повне сонячне затемнення. Найкраще його видно в Арктиці і північній Європі, зокрема - на Фарерських островах і Свальбарде. Це перше повне сонячне затемнення в Європі за більш ніж 10 років.

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