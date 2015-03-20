Пілоти деяких рейсів змінили маршрути польотів через сонячне затемнення

Про це повідомляє сервіс спостереження за літаками Flightradar24 в Twitter.

Пілоти це зробили для того, щоб дати пасажирам можливість спостерігати сонячне затемнення.

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В якості прикладу Flightradar24 наводить приклади декількох європейських авіарейсів, які відхилилися на північ від маршруту. Також пара літаків пролетіли по колу.

About 10 aircraft are flying and following the center of the solar eclipse http://t.co/NbaeWp65mFpic.twitter.com/zGvTClItuf - Flightradar24 (@flightradar24) March 20, 2015

Сьогодні на Землі можна спостерігати повне сонячне затемнення. Найкраще його видно в Арктиці і північній Європі, зокрема - на Фарерських островах і Свальбарде. Це перше повне сонячне затемнення в Європі за більш ніж 10 років.