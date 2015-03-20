Британський парламент підозрює уряд у поставках зброї Росії

Члени палати громад підозрюють, що ці ліцензії все ще діють, а британський уряд здійснює поставки в Росію всупереч санкціям ЄС, повідомляє Росбалт.

Як пише британська газета Times, парламентський комітет з контролю за експортом озброєнь вважає, що, незважаючи на санкції, Британія продає озброєння та компоненти для його виробництва російській стороні на загальну суму 170 млн фунтів стерлінгів.

"Парламентарі вимагають прояснити, чи порушує яка-небудь з 248 ліцензій санкції ЄС. Ці ліцензії передбачають поставки розвідувального обладнання, спорядження і компонентів для будівництва військових вертольотів. У дослідженні комітету йдеться, що уряд відмовився розкрити інформацію про те, хто є одержувачем продукції при поставках за цими ліцензіями", - зазначає видання.

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Раніше, влітку 2014 року, представники парламентського комітету з контролю за експортом озброєнь оприлюднили доповідь, в якій говорилося, що на той момент британські компанії володіють 251 діючою ліцензією на експорт в РФ різного виду озброєнь, у тому числі засобів зв'язку, гвинтівок, бронежилетів. У доповіді наголошується, що лише 31 ліцензія була припинена після введення західних санкцій проти Росії. При цьому 21 липня 2014 року уряд Великобританії повідомляв про зупинення дії всіх ліцензій на постачання зброї, компонентів озброєнь і продукції подвійного призначення в РФ через ситуацію в Україні.