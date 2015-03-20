У Держдумі вимагають звільнити журналістів "Известий" за статтю про безкоштовні ліки для депутатів РФ

Перший заступник голови комітету Держдуми з охорони здоров'я Микола Герасименко жорстко розкритикував публікацію про безкоштовні ліки для російських посадовців, назвавши її "брудним фейком".

«Це дуже брудна "утка", яка запущена газетою "Известия". Я думаю, що редактор повинен за це понести серйозне покарання, аж до відсторонення від роботи, тому що все перебрехали, вирвали з контексту. У нас давно існує, ще з 90-х років, постанова уряду про пільговиків. Ці всі включені контингенти отримують ліки або повністю безкоштовно або зі знижкою 50 відсотків», - сказав Герасименко в інтерв'ю радіостанції «Говорит Москва».

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Раніше газета «Известия» повідомила, що Путін 16-го березня підписав указ, який значно розширив перелік осіб, що мають право безкоштовно або з 50-відсотковою знижкою отримувати ліки і медичні вироби.

Як зазначалося у виданні, на пільги можуть розраховувати працівники адміністрації президента, апарату уряду, федеральні міністри, члени Ради Федерації, депутати Держдуми, судді Конституційного та Верховного судів, надзвичайні і повноважні посли Росії, вище керівництво регіонів, члени Центрвиборчкому, уповноважений з прав людини та його апарат, високопоставлені співробітники Генпрокуратури, СКР, Рахункової палати, а також члени їх сімей.