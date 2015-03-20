Російських чиновників забезпечуватимуть безкоштовними ліками

Деякі категорії російських чиновників будуть безкоштовно або за зниженою ціною отримувати ліки з коштів федерального бюджету. Відповідний указ був підписаний президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок 16 березня. Текст указу опублікований на сайті Кремля, повідомляє Дождь.

Згідно з указом, ліки безкоштовно або з 50-відсотковою знижкою тепер можуть купувати співробітники адміністрації президента, апарату уряду та Ради Федерації, міністри, депутати та працівники апарату Держдуми, посли Росії, високопоставлені співробітники Генпрокуратури, Слідчого комітету, Рахункової палати. В указі також сказано, що за бюджетні кошти будуть оплачуватися лікарські засоби навіть тих чиновників, які пішли у відставку.

Читайте такожАнтимонопольний комітет візьметься за аптеки через завищення цін на ліки

Заступник керівника фракції «Справедлива Росія» Михайло Ємельянов заявив «Ехо Москви», що безкоштовні ліки потрібніші пенсіонерам. «У чиновників і тим більше депутатів є запаси фінансової міцності, і вони особливої турботи не потребують», - зазначив Ємельянов.

До президентського указу безкоштовні ліки могли отримувати лише учасники та інваліди ВВВ, блокадники, ветерани бойових дій, учасники ліквідації катастрофи в Чорнобилі і деякі інші.