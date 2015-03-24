Конгрес США ухвалив резолюцію із закликом надати Україні летальну зброю
23 березня палата представників Конгресу США прийняла резолюцію, яка закликає президента Барака Обаму надати Україні летальна оборонне озброєння.
Резолюцію підтримали 348 конгресменів, проти виступили 48 законодавців, йдеться на сайті палати представників, передає ТСН.
В документі конгресмени обох партій США закликають Обаму надати Україні військову допомогу, щоб вона могла захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.
Автори документа стверджують, що існування незалежної, демократичної і процвітаюча Україна знаходиться в національних інтересах Сполучені Штати Америки.
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При цьому в документі наголошується, що Російська Федерація під керівництвом Володимира Путіна з допомогою політичної, економічної та військової агресії намагається підірвати незалежність України і порушує територіальну цілісність країни.
Конгресмени відзначають, що російська агресія включає в себе незаконну анексію Криму, створення і контроль сепаратистських угрупувань в інших областях України, включаючи постачання їм смертельного озброєння.
Підтримка Росією бойовиків на сході призвела до більш 6000 жертв, 15 тисяч поранених і більше мільйона переселенців, нагадують конгресмени.