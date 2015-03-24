Конгрес США ухвалив резолюцію із закликом надати Україні летальну зброю

Резолюцію підтримали 348 конгресменів, проти виступили 48 законодавців, йдеться на сайті палати представників, передає ТСН.

В документі конгресмени обох партій США закликають Обаму надати Україні військову допомогу, щоб вона могла захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

Автори документа стверджують, що існування незалежної, демократичної і процвітаюча Україна знаходиться в національних інтересах Сполучені Штати Америки.

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При цьому в документі наголошується, що Російська Федерація під керівництвом Володимира Путіна з допомогою політичної, економічної та військової агресії намагається підірвати незалежність України і порушує територіальну цілісність країни.

Конгресмени відзначають, що російська агресія включає в себе незаконну анексію Криму, створення і контроль сепаратистських угрупувань в інших областях України, включаючи постачання їм смертельного озброєння.

Підтримка Росією бойовиків на сході призвела до більш 6000 жертв, 15 тисяч поранених і більше мільйона переселенців, нагадують конгресмени.