В редакції пропагандистського каналу LifeNews проходить обшук: слідчі збираються вилучити сервера

В редакції одного з головних пропагандистських каналів РФ LifeNews слідчі проводять обшуки. Про це у вівторок, 24 березня, повідомляє сайт телеканалу, передає Дождь.

Як повідомляється, вилучаються документи компанії. Слідчі також збираються вилучити сервера редакції.

Дії слідчих, як уточнюється, санкціоновані Слідчим комітетом.

У повідомленні телеканалу зазначається, що Слідчий комітет діє на прохання правозахисної організації «Опір», яка повідомила слідчим про публікації на сайті інформації про злочини проти неповнолітніх.

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Помічник директора фонду «Опір» підтвердив Дождю, що слідчі прийшли з обшуками на телеканал після звернення організації.

У твіттері «Відкритої Росії» повідомляється, що можливою причиною заяви фонду «Опір» могла стати публікація на сайті телеканалу про згвалтування неповнолітньої студентки в Новосибірську.