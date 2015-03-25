Лідери Франції, Німеччини та Іспанії прилетіли на місце катастрофи Airbus А320
15:53, 25 березня 2015Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой відвідують місце падіння літака Airbus А320 у французьких Альпах.
Лідери Франції, Німеччини та Іспанії відвідують місце катастрофи / @SiamakDavari
Як повідомляє BBC World, cеред загиблих - 72 громадянина Німеччини та 35 громадян Іспанії. Також серед загиблих є громадяни Великої Британії, Австралії, Японії, Ізраїлю, Туреччини, Казахстану, Данії, Нідерландів, США та Бельгії.
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Як повідомляв УНІАН, Airbus A320 німецької лоукост-компанії Germanwings 24 березнявпав на півдні Франції, в Альпах. На борту авіалайнера перебували 144 пасажири та шестеро членів екіпажу.
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