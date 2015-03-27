Глава Apple очолив рейтинг світових лідерів

На четвертому місці в рейтингу світових лідерів перебуває глава Римсько-католицької церкви Папа Франциск, п'ятим став прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Шосту сходинку посіла американська співачка Тейлор Свіфт, пише "Медуза".

У першу десятку рейтингу світових лідерів також увійшли: голова міжнародної неурядової організації «Лікарі без кордонів» (MSF) Джоанн Ліу, голова Верховного суду США Джон Робертс, генеральний директор General Motors Мері Барра і Джошуа Вонг, гонконгський активіст студентського руху, лідер «Революції парасольок».

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Всього до рейтингу світових лідерів, складений Fortune, входять 50 осіб. Представників країн колишнього СРСР в ньому немає.