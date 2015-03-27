Ягеллонський університет скасував лекцію посла РФ, щоб не псувати репутацію

У зв'язку з напруженою атмосферою, яка може порушити властивий університету характер зустрічей із російськими послами, керівництво Ягеллонського університету вирішило скасувати заплановану на 31 березня зустріч із послом РФ Сергієм Андрєєвим", - сказали в Ягеллонському університеті, передає Європейська правда із посиланням на видання Gazeta Wyborcza.

В університеті пояснили, що метою таких зустрічей є обмін думками, а в нинішній політичній ситуації зустріч із послом може обернутися небажаними для репутації закладу наслідками.

Противники зустрічі мали намір організувати акцію, на якій планували освистати посла.

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Крім того, була організована група у Facebook, яка вимагала скасування такої зустрічі. За словами активістів, у контексті ситуації в Україні "зустріч із представником країни-агресора є етично неприйнятною". Крім того, активісти збирали підписи проти виступу посла РФ у Ягеллонському університеті.

Раніше УНІАН повідомляв, що більшість поляків вважає, що конфлікт в Україні загрожує їхній безпеці.