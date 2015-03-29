Народ Росії перетворюють на народ війни - російський політик

Про це пише у своїй статті "Всі були живі" російський політик, депутат Псковських обласних Зборів Лев Шлосберг.

"Причина проста - влада Росії, особисто президент сильно злякалися, коли народ України вийшов на вулиці і відмовив у довірі корумпованому і брехливому президенту Віктору Януковичу. Влада Росії злякалися не за Януковича, вона злякалася за себе. Себе вона поставила на його місце, тому що добре розуміє - вона давно заслужила на такий само, якщо не більший, народний протест", - вважає Шлосберг.

Читайте такожКремль "офіційно бреше" про відсутність російських військ в Україні - псковський депутатНа його думку, війна, яку веде Росія, ведеться на два фронти.

"Країна приведена в стан військового табору, відкрито полювання на «ворогів держави», читай - «ворогів народу». Росія веде дві війни одночасно - проти зовнішніх і внутрішніх ворогів. Всі попередні такі війни в будь-яких державах завершувалися крахом держави", - пише журналіст.

"Але масштаб брехні і самообману в Росії зараз такий, що самі керівники держави вважають цей рукотворний крах вершиною державного будівництва", - резюмував він.

Довідка. Лев Шлосберг - російський політик, журналіст і видавець газети "Псковська губернія". У липні 2014 року виявив перші могили загиблих в Україні російських десантників. Через деякий час був побитий невідомими.