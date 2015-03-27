Пілот A320, якого підозрюють у знищенні літака, був на лікарняному в день катастрофи

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press. Агентство посилається на заяву головного прокурора Дюссельдорфа Ральфа Херренбрюка.

За його словами, у квартирі Андреаса Любіца була знайдена порвана довідка про відпустку по хворобі на дату здійснення рейсу 4U9525. Херренбрюк вважає, що це є підтвердженням спроб Любіца приховати факт своєї хвороби від колег.

Читайте такожЗМІ: Командир A320 сокирою намагався виламати двері заблокованої кабіни пілотів

Прокурор також повідомив, що в квартирі пілота не було знайдено ні прощальної записки, ні яких-небудь доказів політичних або релігійних мотивів його дій.

Між тим, за даними німецького таблоїду Bild, Любиц перебував на психіатричному лікуванні: близько шести років тому він звернувся до лікарів через сильну депресію. Заради лікування він був змушений зробити перерву в навчанні на пілота, а в його особовій справі та ліцензії пілота стоїть відмітка про те, що йому необхідно постійне медобстеження.