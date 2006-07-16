Ізраїль завдав ударів по електростанції і аеропорту в Бейруті

Ізраїль сьогодні піддав ракетному обстрілу бейрутський міжнародний аеропорт, передає британський супутниковий телеканал "Скай Ньюз".

За даними агентства «Ассошіейтед Пресс», ізраїльські ВПС також завдали удару по електростанції "Джієх" за 20 кілометрів на південь від Бейрута.

Представник пожежної служби електростанції заявив, що для гасіння пожежі не вистачає води і звернувся із закликом до населення по можливості надати воду для боротьби з вогнем, зазначає РІА «Новости».

Про жертви і потерпілі в обох інцидентах не повідомляється.