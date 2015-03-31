При штурмі будівлі Агентства національної безпеки США загинув один нападник

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на високопосадовця, передає Lenta.ru. За словами джерела, двоє чоловіків на автомобілі здійснили невдалу спробу протаранити ворота. Після цього почалася перестрілка. За даними CNN, співробітник АНБ застрелив одного з нападників і важко поранив іншого. Хто першим відкрив вогонь, не уточнюється.

Читайте такожБіля будівлі Агентства національної безпеки США сталася перестрілкаNBC News повідомляє, що нападники були переодягнені у жінок і перебували у викраденому Ford Escape. В автомобілі знайдено зброю і наркотики.

Як передає Reuters, розслідуванням події займається ФБР. За інформацією джерел агентства в федеральних силових структурах США, інцидент не пов'язаний з тероризмом.

Це вже другий подібний випадок за місяць. На початку березня у США затримали чоловіка, якого підозрюють в обстрілі штаб-квартири АНБ. Крім того, за даними слідства, цей же чоловік влаштував стрілянину на швидкісній трасі в штаті Меріленд в тому ж місяці, а в лютому відкрив вогонь на стоянці торгового центру в Хановері (штат Нью-Гемпшир).