Литва: третина російських дипломатів у країні пов'язана зі спецслужбами

"Третина російських дипломатів, які працюють у Литві, є співробітниками розвідки Росії або пов'язані зі спецслужбами", - говориться у щорічній доповіді Держдепартаменту безпеки Литви, передає DW.DE.

Читайте такожНімецька контррозвідка заявила про активізацію російського шпигунства в ЄвропіУ спецслужбі країни також розказали, що в минулому році депортували трьох російських шпигунів. За інформацією литовського відомства, Москва все більше цікавиться військовою інфраструктурою країни, яка є членом НАТО.

В окремій доповіді військова розвідка Литви вказала на небезпеку використання Росією елементів так званої "гібридної війни", аби перевірити готовність НАТО до колективної оборони. "Ми не виключаємо, що Росія може вдатися до таких дій стосовно одного із членів Альянсу, сподіваючись, що НАТО не зможе зреагувати своєчасно", - ідеться в документі.