Німеччина планує збільшити витрати на оборону через "нестабільність в світі"

Про це заявив міністр фінансів країни Вофґанґ Шойбле в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 1 березня. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Причиною цього він назвав "кризи та нестабільність у світі". "На жаль, світ став небезпечнішим", - сказав Шойбле.

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Міністр фінансів зауважив, що він запропонував збільшення бюджетних видатків у трьох сферах: планується помірне збільшення допомоги країнам, що розвиваються, а також зростання видатків на оборону та внутрішню безпеку.

Водночас, зауважується в повідомленні, міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн не змогла просунути збільшення видатків на оборону вже в 2016 році. За словами Шойбле, наступного року це й не потрібно, оскільки "промисловість не може так швидко виконувати великі оборонні проекти". А тому більше коштів на оборону планується передбачити з 2017 року.