Влада М'янми і повстанці домовилися про режим припинення вогню
11:22, 31 березня 2015Світ
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Уряд М'янми (Бірми) і представники повстанських збройних формувань підписали проект угоди про припинення вогню.
REUTERS
На церемонії підписання був присутній президент країни Тейн Сейн. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Угода була досягнута після семи раундів переговорів. Тепер сторонам належить підготувати підсумковий документ.
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Зіткнення між бойовиками різних повстанських угруповань і армією М'янми в прикордонному штаті Шан знову спалахнули в лютому. В результаті владі довелося ввести в регіоні надзвичайний стан.
Угода з повстанськими угрупованнями вважається наріжним каменем у програмі реформ уряду М'янми.
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