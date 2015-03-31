Влада М'янми і повстанці домовилися про режим припинення вогню

На церемонії підписання був присутній президент країни Тейн Сейн. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Угода була досягнута після семи раундів переговорів. Тепер сторонам належить підготувати підсумковий документ.

Читайте такожУ М'янмі йдуть запеклі бої урядових військ з повстанцями

Зіткнення між бойовиками різних повстанських угруповань і армією М'янми в прикордонному штаті Шан знову спалахнули в лютому. В результаті владі довелося ввести в регіоні надзвичайний стан.

Угода з повстанськими угрупованнями вважається наріжним каменем у програмі реформ уряду М'янми.