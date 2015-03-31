Airbus володіла технологією, яка допомогла б уникнути катастрофи А320 у Альпах - ЗМІ

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на видання The Australian.

Airbus розробила автоматизовану систему для запобігання навмисних зіткнень реактивних літаків (з хмарочосами, горами і т. п.), але компанія вирішила не впроваджувати її.

Спочатку автоматизована система була призначена для аеробуса моделі А380. Але оскільки сама модель А380 була запущена із запізненням, а додавання у неї такої функції вплинуло б ще на зволікання через затримки зі схваленням у регулюючих органів, то топ-менеджери Airbus заявили, що вирішили залишити ідею із впровадженням системи. Після закінчення часу всі і забули про цю ініціативу.

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Разом з тим, деякі фахівці стверджують, що така технологія далека від надійності. "Навіть якщо така система буде повністю автономною, є й інші способи, з допомогою яких можна свідомо знищити літак, наприклад, з допомогою відключення обох двигунів", - говорить науковий співробітник Національної аерокосмічної лабораторії Нідерландів Альфред Роелен.

Airbus почав працювати над новими технологіями після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Передбачалося, що бортові комп'ютери спрацюють автоматично в ситуації, коли пілоти проігнорували звукові попередження про можливе зіткнення.

Деякі сучасні літаки Airbus, у тому числі моделі А380 і нова A350 вже з самого початку оснащені комп'ютерами, які можуть автоматично змінити курс, щоб уникнути зіткнення.

Airbus A320 авіакомпанії Germanwings, який прямував з Барселони в Дюссельдорф, розбився 24 березня у важкодоступному районі Альп на південному сході Франції. У катастрофі загинули 150 осіб.