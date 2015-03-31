ЗМІ: у Стамбулі в залі суду захопили в заручники прокурора (фото)
У Стамбулі просто у залі суду імовірний член забороненої в Туреччині Революційної народно-визвольної партії-фронту (DHKP-C) захопив у заручники прокурора.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання hurriyetdailynews.com. Засідання суду відбувалося у справі про загибель учасника антиурядових демонстрацій 15-річного підлітка Беркіна Ельвана.
Підозрюваний взяв у заручники прокурора Мехмета Саліма Кіраза. У будівлі було чути постріли.
У мережі з’явилося фото із прокурором, до голови якого приставлено пістолет.
Водночас на сайті halkinsesi.tv, який вважається близьким до DHKP-C, з’явилася заява із вимогами задля звільнення прокурора.
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Вимоги включають в себе привселюдне зізнання співробітників поліції, підозрюваних у вбивстві Ельвана, притягнення до відповідальності посадових осіб, відповідальних за "народний суд", виправдання учасників акції пам’яті Ельвана, а також інші вимоги.
Заступник головного прокурора сказав, що переговори між членами DHKP-C і поліцією "продовжаться через посередника, якого вони обрали."
Ельван помер 11 березня 2014 року у лікарні, де перебував 9 місяців у комі після того, як під час демонстрацій його поранили у голову.
İstanbul Adliyesinde Berk'in Elvan dosyasına bakan savcıyı rehin alanlar taleplerini açıkladı http://t.co/bxOEbnuxW2pic.twitter.com/S0osVM8P2h
— FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) 31 Март 2015