У Росії адвоката Савченко перевіряють на екстремізм через записи в Twitter

Про це він написав у своєму Twitter.

"Тільки що подзвонив слідчий СК Левін, ніби якесь із підрозділів по Москві. По мені розпочата перевірка на екстремізм через твіттер", - пише Фейгін, припустивши, що на нього почалася "полювання".

Только что позвонил следователь СК Левин, вроде какое-то из подразделений по Москве. По мне начата проверка по экстремизму из-за твиттера. — Mark Feygin (@mark_feygin) 1 Квітень 2015 Я полагаю, со стороны органов на адвоката Фейгина начата "охота" догадайтесь с какой целью?.. — Mark Feygin (@mark_feygin) 1 Квітень 2015

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Фейгін також уточнив, що дослідчу перевірку веде управління з Північного округу СК РФ.

Подтверждается, не шутка. Следственное Управление по Северному округу СК ведёт по мне доследственную проверку по экстремизму. Из-за твиттера — Mark Feygin (@mark_feygin) 1 Квітень 201

Крім цього, Фейгін запевнив, що не відступиться від захисту Савченко.

Как бы ситуация не повернулась, заверяю украинцев и наших, я от защиты Надежды не отступлюсь и не очкану. У нас, у Фейгиных это не принято. — Mark Feygin (@mark_feygin) 1 Квітень 2015

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 р. на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття проти неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.