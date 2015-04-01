У Росії адвоката Савченко перевіряють на екстремізм через записи в Twitter

16:41, 01 квітня 2015
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Адвокат української льотчиці та народного депутата Надії Савченко Марк Фейгін заявляє, що щодо нього розпочата перевірка на екстремізм через записи в Twitter.

mark-feygin.livejournal.com

Про це він написав у своєму Twitter.

"Тільки що подзвонив слідчий СК Левін, ніби якесь із підрозділів по Москві. По мені розпочата перевірка на екстремізм через твіттер", - пише Фейгін, припустивши, що на нього почалася "полювання".

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Фейгін також уточнив, що дослідчу перевірку веде управління з Північного округу СК РФ.

Крім цього, Фейгін запевнив, що не відступиться від захисту Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 р. на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття проти неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.

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