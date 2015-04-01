Жовті, блакитні, зелені та червоні: австрійці готуються до Великодня (фоторепортаж)

19:38, 01 квітня 2015
Світ
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У мережі з'явився фоторепортаж з Австрії, де активно готуються до Великодня. 

REUTERS

Фотокореспондент агентства Reuters  побував на виробництві компанії Schrall, яка є одним із найбільших виробників фарбованих яєць в Австрії.

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Протягом року вона виготовляє близько 8-10 мільйонів фарбованих яєць.

Нагадаємо, цього року католики святкують Великдень у неділю, 5 квітня.

Як раніше повідомлялося, у церкві закликали українців не нести на кладовища штучні квіти та вінки.

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