У Ємені екстремісти "Аль-Каїди" напали на в'язницю і випустили на волю сотні ув'язнених
Бойовики "Аль-Каїди" вночі атакували місто Ель-Мукалла, адміністративний центр провінції Хадрамаут, який знаходиться на південному сході Ємену в 480 км від Адена.
Боями ісламістів з армійськими підрозділами охоплені квартали в районі президентського палацу, будівлі Центробанку, порту і управління загальної безпеки.
Також екстремісти "Аль-Каїди" напали на центральну в'язницю міста, випустивши на волю кілька сотень ув'язнених, повідомляє ZN.
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Багато хто з в'язнів тюрми були пов'язані з "Аль-Каїдою", а також серед них є і лідери терористичного угрупування.
У зіткненнях терористів з армією задіяна артилерія і бронетехніка, на вулицях лунають постріли з великокаліберних кулеметів.
Аль-Каїда значним чином активізувала свою діяльність в Ємені після того, як Саудівська Аравія і ряд інших арабських держав почали військову операцію в цій країні.