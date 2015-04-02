У Ємені екстремісти "Аль-Каїди" напали на в'язницю і випустили на волю сотні ув'язнених

Боями ісламістів з армійськими підрозділами охоплені квартали в районі президентського палацу, будівлі Центробанку, порту і управління загальної безпеки.

Також екстремісти "Аль-Каїди" напали на центральну в'язницю міста, випустивши на волю кілька сотень ув'язнених, повідомляє ZN.

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Багато хто з в'язнів тюрми були пов'язані з "Аль-Каїдою", а також серед них є і лідери терористичного угрупування.

У зіткненнях терористів з армією задіяна артилерія і бронетехніка, на вулицях лунають постріли з великокаліберних кулеметів.

Аль-Каїда значним чином активізувала свою діяльність в Ємені після того, як Саудівська Аравія і ряд інших арабських держав почали військову операцію в цій країні.