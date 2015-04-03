Дотримання Іраном зобов'язань життєво важливе для міжнародної безпеки - генсек НАТО

"Я вітаю самовіддану роботу над угодою з Іраном у Лозанні. Забезпечення дотримання Іраном зобов'язань життєво важливо для міжнародної безпеки", - написав Столтенберг на своїй сторінці у Twitter.

I welcome the dedicated work on #IranDeal in Lausanne. Ensuring Iran's compliance with obligations vital for intl security. - Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 2, 2015

Читайте такожСанкції проти Ірану будуть припинені за підсумками роботи МАГАТЕ - Білий дім

Раніше УНІАН повідомляв, що між Іраном і "шісткою" світових посередників досягнуто згоди з ключових питань, які стосуються іранської ядерної програми.

Сторони домовилися, що більша частина іранського збагаченого урану буде вивезена за кордон.

Причому жоден із ядерних об'єктів в Ірані не буде демонтований. Єдиним підприємством зі збагачення урану залишиться завод у Натанзі, він буде виробляти уран, збагачений до 3,76%, але лише для цивільних цілей.

МАГАТЕ буде стежити за тим, щоб іранська ядерна програма носила виключно мирний характер. Експерти організації отримають доступ до всіх ядерних об'єктів у країні терміном на 20 років.

Санкції США, Євросоюзу і Ради безпеки ООН будуть зняті після укладення всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану, яка запланована на кінець червня.