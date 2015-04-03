Обама підтримав угоду за результатами ядерних переговорів шести держав з Іраном

«Після багатьох місяців жорсткої принципової дипломатії ми узгодили основу цієї угоди, і це добра угода, яка відповідає нашій головній меті. Ця домовленість відрізатиме всі шляхи, до яких Іран може вдатися, щоб створити ядерну зброю», – наголосив американський лідер, повідомляє Радіо Свобода.

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Ввечері 2 квітня дипломати Ірану і шести світових держав погодили основні моменти угоди щодо ядерної програми Тегерана, яка має бути остаточно узгоджена до 30 червня.

31 березня учасники переговорів вирішили продовжити консультації, оскільки до цього терміну їм не вдалося досягти рамкових домовленостей про обмеження Іраном ядерних розробок в обмін на послаблення міжнародних санкцій.

Захід підозрює Тегеран у спробах створити ядерну зброю. Іран відкидає ці припущення, стверджуючи, що розробки ведуться виключно в мирних цілях.