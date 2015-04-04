Американський есмінець увійшов у Чорне море

Корабель "Джейсон Данхем" минув Босфор і увійшов в акваторію Чорного моря.

Есмінець перебуватиме у Чорному морі до 14 квітня, повідомляє РИА Новости. Ескадрений міноносець ВМС США "Джейсон Данхем" типу "Арлі Берк", збудований в 2010 році, озброєний двома пусковими установками системи "Іджіс" з 56 крилатими ракетами "Томагавк". Читайте такожВ Чорне море увійшов американський есмінець Donald Cook Також корабель несе на своєму борту два вертольоти SH-60 "Sea Hawk". Екіпаж американського есмінця становить 380 осіб

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