Американський есмінець увійшов у Чорне море

03:17, 04 квітня 2015
Світ
1325 0

Корабель "Джейсон Данхем" минув Босфор і увійшов в акваторію Чорного моря.

eer.ru

Есмінець перебуватиме у Чорному морі до 14 квітня, повідомляє РИА Новости.

Ескадрений міноносець ВМС США "Джейсон Данхем" типу "Арлі Берк", збудований в 2010 році, озброєний двома пусковими установками системи "Іджіс" з 56 крилатими ракетами "Томагавк".

Читайте такожВ Чорне море увійшов американський есмінець Donald Cook

Також корабель несе на своєму борту два вертольоти SH-60 "Sea Hawk".

Екіпаж американського есмінця становить 380 осіб

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter