Американський есмінець увійшов у Чорне море
03:17, 04 квітня 2015Світ
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Корабель "Джейсон Данхем" минув Босфор і увійшов в акваторію Чорного моря.
Американський есмінець увійшов у Чорне море / eer.ru
Есмінець перебуватиме у Чорному морі до 14 квітня, повідомляє РИА Новости.
Ескадрений міноносець ВМС США "Джейсон Данхем" типу "Арлі Берк", збудований в 2010 році, озброєний двома пусковими установками системи "Іджіс" з 56 крилатими ракетами "Томагавк".
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Також корабель несе на своєму борту два вертольоти SH-60 "Sea Hawk".
Екіпаж американського есмінця становить 380 осіб
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