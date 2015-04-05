Дадаєв заявив, що в момент вбивства Нємцова знаходився в ресторані - ЗМІ

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

"Дадаєв має намір найближчим часом подати слідчим СК РФ скаргу, в якій стверджує, що вечір, коли було скоєно злочин, він проводив в одному з ресторанів на Ніжинській вулиці в Москві, а потім відправився в квартиру на Вєєрній вулиці, де зупинявся під час перебування в столиці", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, у зв'язку з цим Дадаєв просить зняти з нього звинувачення у виконанні гучного вбивства.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Дадаєва заявляв про наявність у його клієнта алібі.

Нагадаємо, що Дадаєв давав неодноразові свідчення, що викривають його провину і причетність інших фігурантів справи до вбивства. Однак незабаром підозрюваний заявив про свою невинуватість і наявність алібі.

"Мої свідчення були дані під тиском і під диктовку. Немає жодних свідків, у мене є алібі, під час вбивства я був у себе вдома", - сказав Дадаєв.