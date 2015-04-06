У Сирії терористи підірвали церкву на Великдень

Теракт стався в селі Тель-Насрі провінції Ель-Хасак в день Пасхи, зазначає місцеве інформаційне агентство SANA.

За повідомленням, бойовики ИГИЛ заздалегідь замінували церква і привели в дію вибуховий пристрій під час богослужіння з нагоди свята Великодня.

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Про жертви теракту поки що нічого не відомо.