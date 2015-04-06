Девід Лінч передумав знімати продовження "Twin Peaks"

«Після року і чотирьох місяців переговорів я відмовився, тому що на створення сценарію запропонували менше грошей, ніж потрібно, щоб зробити його так, як я хотів», - написав режисер, передає Дождь.

Він додав, що вже почав обдзвонювати акторів, щоб повідомити їм про своє рішення.

After 1 year and 4 months of negotiations, I left because not enough money was offered to do the script the way I felt it needed to be done. - David Lynch (@DAVID_LYNCH) April 5, 2015

За його словами, телеканал Showtime не відмовлявся від ідеї про зйомки третього сезону "Twin Peaks", і після його відходу ідея може бути реалізована. «Я люблю світ "Twin Peaks", і мені шкода, що все так склалося», - підсумував Лінч.

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Лінч оголосив про повернення Twin Peaks три місяці тому. Пізніше стало відомо, що актор Кайл МакЛахлан погодився повернутися до ролі головного героя серіалу спеціального агента Дейла Купера. Планувалося, що перша серія третього сезону буде показана 10 червня наступного року, оскільки саме ця дата називалася в кінці другого сезону.