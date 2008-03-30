Єлизавета II відмінила банкет з нагоди діамантового весілля через кризу
12:01, 30 березня 2008Світ
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Рішення королеви викликало невдоволення
Британська королева Єлизавета II відмінила званий вечір з нагоди 60-річчя свого весілля, вважаючи пишне святкування невчасним у період, коли економіці країни загрожує спад.
Про це передає ІТАР-ТАСС з посиланням на газету "Дейлі мейл".
За відомостями газети, рішення королеви викликало невдоволення в оточенні прем`єра Гордона БРАУНА, який прагне переконати виборців у тому, що економічний стан країни стабільний, попри кризові явища у фінансовому секторі.
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