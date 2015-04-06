Російські військовослужбовці з прикордонного з Україною округу відпрацювали захоплення будівель

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Міноборони РФ.

«З розвідувальними підрозділами гірської мотострілецької бригади Південного військового округу (ПВО) проведено навчання з пошуку та знищення умовних незаконних збройних формувань (НЗФ) у гірському районі Республіки Адигея. В ході навчання розвідники відпрацювали тактику дій з блокування району базування НЗФ, знищення диверсійних груп, пошуку схронів боєприпасів і зброї в гірській місцевості і лісовому масиві», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗ тиражу бурятської газети вирізали шпальту про танкіста, пораненого під ДебальцевимТакож військовослужбовці вчилися діяти у складі штурмових груп у міських умовах з ліквідації бази умовних бойовиків, звільнення заручників, захоплення будівель та об'єктів інфраструктури. Крім того, розвідники відпрацювали влаштування засідок, здійснення нальотів і пошуку в тилу умовного супротивника, вдосконалювали прийоми рукопашного і ножового бою, виконали вправи навчальних стрільб зі стрілецької зброї.

До навчання залучалося близько 200 військовослужбовців, було задіяно понад 20 одиниць озброєння і військової техніки.