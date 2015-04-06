РФ може закінчити, як Третій Рейх - глава МЗС Латвії

Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс написав у своєму Твіттері, передає Українська правда.

"Чим більше я спостерігаю за сучасною Росією, тим більше доходжу висновку, що вона закінчить як німецький рейх після обох світових воєн, і вже буде запізно", - написав він.

The more I follow modern RU, the more I come to conclusion that she will end up like German Reich after both WWI & WWII & it'll be to late — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 6, 2015

Як відомо, Німецька імперія, або Другий Рейх, після Першої світової війни в 1918 році припинила своє існування. На Німеччину за Версальським договором була покладена вся відповідальність за збитки, спричинені бойовими діями, колишній імператор Вільгельм ІІ і керівництво імперії було оголошено військовими злочинцями.

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Третій Рейх існував з 1933 по 1945 рік після перемоги союзників над нацистами у Другій світовій війні. Керівництво Третього Рейху було арештоване, а територію Німеччини було поділено на кілька зон окупації.

Нагадаємо, раніше Едгар Рінкевичс висловив сподівання, що погрози посла РФ в Данії щодо можливих ядерних атак не є реальним планом РФ.