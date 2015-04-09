Литва призупиняє ретрансляцію телеканалу "РТР-Планета"

Рішення члени Комісії ухвалили у зв'язку з передачею "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яка в ефір вийшла 12 березня, пише delfi.lt.

За словами голови комісії Едмундаса Вайтекунаса, у передачі в основному говорив віце-голова Державної Дума Росії Володимир Жириновський. У ній "формувалася думка про українців, як ворогів, ігнорувалася і принижувалася територіальна цілісність України", звучали також заклики розправитися з українцями.

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Рішення набирає чинності з 13 квітня, для цього не потрібні санкції суду, зазначили представники комісії.

Як підтвердив BNS голова комісії Едмундас Вайтекунас, така процедура застосовується в Євросоюзі вперше.