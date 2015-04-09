Слухання про покарання Царнаеву можуть початися наступного тижня

Рішення про покарання належить прийняти в ході нового раунду слухань, на яких знову будуть виступати свідки, пише РИА Новости.

Не виключено, хоча, за оцінками спостерігачів, малоймовірно, що на цих слуханнях виступить сам Царнаев. До їх початку суддя Джордж О'тул рекомендував присяжним відмовитися від використання соціальних мереж і застеріг від спілкування з пресою.

Захист Царнаева сподівається отримати для свого підзахисного довічне ув'язнення, прокуратура буде наполягати на смертному вироку. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, більшість жителів Бостона не підтримують ідею смертної кари для Царнаева, проте передбачити результат слухань практично неможливо.

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У середу після 11-годинного обговорення присяжні винесли обвинувальний вердикт щодо Джохара Царнаева за всіма 30 пунктами, 17 з них передбачають смертну кару.

В результаті теракту в Бостоні в квітні 2013 року загинули три людини, понад 260 отримали поранення. Тамерлан Царнаев загинув у перестрілці з поліцією через три дні після теракту, його молодший брат Джохар був затриманий.