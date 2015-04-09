Нідерланди частково розсекретили документи по справі MH17

Ще 147 документів тримаються в секреті, повідомляє Дождь з посиланням на голландське агентство RTL Nieuws.

Національний координатор з питань безпеки та протидії тероризму Дік Скооф заявив, що публікація документів ґрунтується на законі про свободу інформації.

Опубліковані документи розсекречені лише частково. Важлива інформація, наприклад, імена та номери телефонів, закрита чорною плашкою.

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Скооф пояснив, що це зроблено, насамперед, для захисту приватності людей, імена яких фігурують у документах.

Крім того, за його словами, розсекречення деяких документів може перешкодити "безперешкодному обміну аргументами".

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