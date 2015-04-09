Жириновський виявився не готовим до праці та оборони

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський не здав нормативи ГПО («Готовий до праці й оборони»). Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на радіостанцію «Говорит Москва».

«Головне, показали приклад», - сказав Жириновський за підсумками випробувань. Лідер ЛДПР виконав вправи на прес, віджимався, а потім пограв у волейбол з молоддю. Для успішного проходження випробувань політику потрібно було виконати чотири види вправ: десять разів віджатися, 20 разів зробити вправу на прес, пробігти чотири кілометри на лижах або пробігти три кілометри по пересіченій місцевості, проплисти 25 метрів без урахування часу або зробити нахил вперед, торкнувшись пальців ніг.

Разом з тим, кореспондент «Російської служби новин» повідомив, що Жириновський не здавав нормативи, а просто приїхав опробувати снаряди.

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Про те, що Жириновський має намір здати нормативи ГПО повідомлялося на сайті ЛДПР. «Ми не просто здамо ГПО, а будемо це повторювати на постійній основі і пропагувати. Я вже здавав ці нормативи в дитинстві, завжди ставився до цього серйозно», - повідомив Жириновський.

8 квітня Жириновський заявив радіостанції, що його вага не перевищує 100 кілограмів. «Вага не грає ролі, мова не йде про рекорди, головне - прийти, розім'ятися, пограти в м'яч, керлінг. Але не треба сидіти та всіх чорнити, поливати брудом. Люди хочуть, треба це підтримувати. Чудово, що люди здають норми ГПО», - заявив Жириновський.

Днем раніше лідер КПРФ Геннадій Зюганов припустив, що здав би норми ГПО краще, ніж Жириновський. «Що стосується мене, там, на мою думку, Жириновський викликає. Мені здається, він по всім видам мені продує», - зазначив Зюганов, його слова наводить ТАСС.

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Здача нормативів ГПО (Готовий до праці й оборони») стартувала в Росії 7 квітня. Взяти участь у випробуваннях змогли школярі в 12 регіонах Росії. 8 квітня норми ГПО здавали депутати. З 450 парламентаріїв про намір пройти випробування заявили менше 30 осіб, більшість - з фракції ЛДПР. З 2017 року здати нормативи зможуть усі бажаючі.

Нова структура комплексу ГПО, розроблена Мінспортом, містить 11 рівнів складності. Перші п'ять розраховані на школярів, шостий - на молодь від 18 до 29 років. Кожен наступний рівень оцінює фізичну підготовку людей у віці 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 та старше 70 років.