ЄС дав Греції шість днів на план реформ

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

На зустрічі заступників глав МЗС країн єврозони було вирішено, що угода з Грецією має вступити в силу до зустрічі Єврогрупи 24 квітня.

Афіни заявили, що встигли виплатити 450 млн євро МВФ - одному з головних своїх кредиторів - до крайнього терміну, який закінчився 9 квітня.

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Країна терміново потребує нових фінансів, оскільки в найближчі тижні закінчуються терміни погашення інших грецьких боргів, розмір яких значно перевищує виплати МВФ.