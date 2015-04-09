ЄС дав Греції шість днів на план реформ
20:03, 09 квітня 2015Світ
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Влада Євросоюзу дали Афінам шість робочих днів на роздуми про новий план структурних економічних реформ, презентація якого допоможе Греції отримати черговий грошовий транш від Брюсселя.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
На зустрічі заступників глав МЗС країн єврозони було вирішено, що угода з Грецією має вступити в силу до зустрічі Єврогрупи 24 квітня.
Афіни заявили, що встигли виплатити 450 млн євро МВФ - одному з головних своїх кредиторів - до крайнього терміну, який закінчився 9 квітня.
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Країна терміново потребує нових фінансів, оскільки в найближчі тижні закінчуються терміни погашення інших грецьких боргів, розмір яких значно перевищує виплати МВФ.
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