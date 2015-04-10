Ромпей і Баррозу у Вільнюсі обіцяли Януковичу мільярди - Кваснєвський

Про це сказав колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський в інтерв'ю Європейської правді.

За його словами, у Вільнюсі відбулася зустріч з тодішнім головою Європейської Ради Херманом ван Ромпеєм і тодішнім главою Єврокомісії Жозе-Мануелем Баррозуу.

"Вони обіцяли Януковичу гроші і підтримку, коли він почав говорити, мовляв, ми не зможемо прожити без економічної підтримки Росії", - зазначив Кваснєвський

Читайте такожПутін не наважиться на військове захоплення України - Кваснєвський

"Я був свідком цих переговорів у Вільнюсі, де обговорювалися величезні суми. Був запропонований пакет допомоги, який включав $15 млрд від МВФ. Також була зустріч з Меркель, де вона теж гарантувала підтримку. Але він не хотів навіть слухати. Янукович приїхав у Вільнюс, не допускаючи можливості його підписання", - сказав Кваснєвський.

За його словами, у Європі ніхто не очікував зміни рішення Януковичем в 2013 році.

"Якщо говорити про промахи Європи, то великою помилкою, напевно, було те, що ЄС не знав, що сталося восени 2013 року в Сочі, де Янукович домовився з Путіним, що Україна нічого не буде підписувати", - зазначив політик.

"Брюссель повинен був про це знати. Друга помилка - все ж треба було активніше вести діалог з Росією. Не для того, щоб обговорювати Україну без неї, а для того, щоб обговорювати ті штучні аргументи, які звучали в 2013 році, про невигідність ЗВТ. Не впевнений, що це змінило б ситуацію, але з точки зору політичного процесу цього не вистачало", - додав він.

Нагадаємо, восени 2013 року на саміті у Вільнюсі очікувалося підписання угоди України та ЄС про евроассоціацію, але колишній президент Янукович відмовився від угоди, що спричинило масові акції протесту в Україні, так званий Євромайдан, в результаті чого через три місяці революції Янукович втік у Росію.