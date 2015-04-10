Прем'єр-міністр Польщі не поїде в Москву на 9 травня
Прем'єр-міністр Польщі Єва Копач, слідом за іншими відомими європейськими політиками, відхилила запрошення Кремля відвідати 9 травня парад в Москві, присвячений 70-річчю перемоги над нацистською Німеччиною.
Про це в четвер, 9 квітня, повідомила офіційний представник польського уряду Мальгорцата Кидава-Блонська, передає DW.de.
На її думку, незважаючи на відсутність офіційного обгрунтування відмови від візиту, російська сторона точно знає причину відхилень запрошень.
В даний час залишається невідомим, хто буде представляти Польщу на параді в Москві.
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"Ми ще подивимося, як реагують наші європейські партнери", - сказала Кидава-Блонська.
Як відомо, парад пройде в Москві 9 травня, а більшість світових лідерів відмовилися від його відвідування.
Так, президент Польщі Броніслав Коморовський пояснив своє небажання приїжджати до Москви на Парад перемоги тим, що в ньому буде брати участь армія, яка задіяна у конфлікті на сході України.