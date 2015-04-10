Хорватське агентство повідомило про відмову президента їхати до Москви 9 травня

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на хорватське агентство ХІНА.

За його даними, Хорватію на святкуванні Перемоги, ймовірно, буде представляти посол країни в Росії Ігор Показ.

Офіційної відмови або підтвердження поїздки Грабар-Кітарович в Москву від МЗС або апарату президента поки не надходило.

Читайте такожСербська армія візьме участь у путінському параді 9 травняЗа словами голови російського МЗС Сергія Лаврова, за станом на 17 березня погодилися приїхати глава Китаю Сі Цзіньпін, президенти Індії, ПАР, Монголії, В'єтнаму, а також керівники Куби і КНДР.

Відмовилися приїхати лідери Австрії, Грузії, Болгарії, Нідерландів, Молдови, Чорногорії, Швеції, а також голова Європейської ради Дональд Туск, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Польщі Броніслав Коморовський, фінський президент Саулі Ниинисте, президент Ізраїлю Реувен Рівлін, президент США Барак Обама, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Польщі Ева Копач.