Скандинавські країни відповіли на провокації Росії військовою декларацією

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на видання Aftenposten.

Скандинавські країни домовилися про співпрацю в галузі безпеки. Декларацію підписали Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія та Ісландія.

«Угода і текст - це пряма відповідь на агресивну поведінку Росії в безпосередній близькості від цих північних країн», - пише видання.

У своїй заяві міністри оборони звинуватили російську сторону у військовій та розвідувальної діяльності в Балтії і в північних районах скандинавських держав. Про реакцію Москви на ці висловлювання поки невідомо.

«Російські лідери продемонстрували, що вони готові піти на практичне та ефективне застосування військових методів для досягнення своїх політичних цілей, навіть якщо при цьому будуть порушуватися принципи міжнародного права»,- наголошується в документі.

Читайте такожНейтралітет не рятує країни Скандинавії від агресії Росії - RzeczpospolitaМіністри вважають, що більш тісна співпраця країн Північної Європи і солідарність з державами Балтії може служити стримувальним фактором і підвищить безпеку в регіоні.

Як повідомлялося раніше, 10 березня голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що єдність ЄС і США зможе зупинити агресивну політику Росії.

17 березня колишній президент Польщі і лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса заявив, що західним державам не залишається нічого іншого, як силою відповісти на агресію Російської Федерації проти України.