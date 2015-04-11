Держдума РФ збільшила дефіцит бюджету

03:25, 11 квітня 2015
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Держдума Росії прийняла в третьому, остаточному читанні поправки в закон Про федеральний бюджет на 2015 рік і на плановий період 2016 і 2017 років.

держдума / REUTERS

Як повідомляє DW, документ передбачає в 2015 році дефіцит бюджету в розмірі 2,675 трильйона рублів, або 3,7% ВВП.

За відповідні поправки проголосували 255 депутатів, проти - 147.

Наголошується, що раніше очікувався дефіцит бюджету на рівні 0,6%.

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Згідно з внесеними поправками, доходи федерального бюджету Росії в поточному році скоротяться майже на 17%, або на 2,54 трлн рублів до 12,54 трлн рублів, витрати - на 2%, або на 0,298 трлн до 15,215 трлн рублів.

При цьому дефіцит бюджету планується покрити за рахунок коштів Резервного фонду.

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