Держдума РФ збільшила дефіцит бюджету

Як повідомляє DW, документ передбачає в 2015 році дефіцит бюджету в розмірі 2,675 трильйона рублів, або 3,7% ВВП.

За відповідні поправки проголосували 255 депутатів, проти - 147.

Наголошується, що раніше очікувався дефіцит бюджету на рівні 0,6%.

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Згідно з внесеними поправками, доходи федерального бюджету Росії в поточному році скоротяться майже на 17%, або на 2,54 трлн рублів до 12,54 трлн рублів, витрати - на 2%, або на 0,298 трлн до 15,215 трлн рублів.

При цьому дефіцит бюджету планується покрити за рахунок коштів Резервного фонду.