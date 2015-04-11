Держдума РФ збільшила дефіцит бюджету
03:25, 11 квітня 2015Світ
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Держдума Росії прийняла в третьому, остаточному читанні поправки в закон Про федеральний бюджет на 2015 рік і на плановий період 2016 і 2017 років.
REUTERS
Як повідомляє DW, документ передбачає в 2015 році дефіцит бюджету в розмірі 2,675 трильйона рублів, або 3,7% ВВП.
За відповідні поправки проголосували 255 депутатів, проти - 147.
Наголошується, що раніше очікувався дефіцит бюджету на рівні 0,6%.
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Згідно з внесеними поправками, доходи федерального бюджету Росії в поточному році скоротяться майже на 17%, або на 2,54 трлн рублів до 12,54 трлн рублів, витрати - на 2%, або на 0,298 трлн до 15,215 трлн рублів.
При цьому дефіцит бюджету планується покрити за рахунок коштів Резервного фонду.
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