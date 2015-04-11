Опубліковано фотографії сходження Благодатного вогню в Єрусалимі

Як повідомляв Центр інформації УПЦ, чудо сходження вогню відбулося близько 14:20 після молитов патріарха Єрусалимського Феофіла III і тисяч прочан з усього світу.

Єрусалимський патріарх передав вогонь тим, хто знаходився в храмі, після чого він за лічені хвилини був поширений серед тих, хто чекав на вулиці.

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Благодатний вогонь сьогодні буде доставлено до Києва офіційною делегацією Української Православної Церкви.

“Ми пережили найважчий рік, мабуть, не тільки в історії сучасної України, а й взагалі в історії нашої Батьківщини. І тому кожен з нас чекає, що Благодатний вогонь запалить в наших серцях любов. Ту любов, яку ми якось втратили… Сподіваємося, що Благодатний вогонь принесе нашій країні мир і бажання почути один одного”, - сказав глава української делегації, керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).