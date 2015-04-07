Російські силовики на навчаннях на кордоні з Україною "нейтралізували" бойовиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ МВС РФ, тактичне заняття в рамках оперативно-стратегічного навчання «Заслін - 2015» пройшло в навчальному центрі Північно-Кавказького регіонального командування (селище Кадамовське, Ростовська область).

«У ході тактичного заняття військовослужбовці підрозділів окремої бригади оперативного призначення (Новочеркаськ) у взаємодії з авіаційними, артилерійськими і моторизованими військовими частинами відпрацювали прийоми дій під час проведення спеціальних заходів щодо виявлення і нейтралізації представників умовного незаконного збройного формування, гарантували безпеку населення в умовах дестабілізації суспільно-політичної обстановки», - йдеться в повідомленні.

Відповідно до плану підготовки Внутрішніх військ МВС РФ з 2 по 10 квітня проводиться оперативно-стратегічне навчання «Заслін - 2015».

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Тема навчання - «Застосування військ (сил) при ускладненні оперативної обстановки в регіонах Російської Федерації». Вибір теми пов'язаний з новими загрозами внутрішньої безпеки держави і безпосередньо обумовлений законом «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації». Відповідно до цього закону на Внутрішні війська покладено ряд завдань, у тому числі: участь спільно з органами внутрішніх справ в охороні громадського порядку і гарантування громадської безпеки, участь у боротьбі з тероризмом, охорона важливих державних об'єктів і спеціальних вантажів, участь у територіальній обороні РФ, говориться в повідомленні.

Оперативно-стратегічне навчання проходить на території Північно-Західного, Центрального, Приволзького, Північно-Кавказького, Південного та Кримського федеральних округів. До навчання залучено близько 40 тис. осіб і близько 1,5 тис. одиниць військової і спеціальної техніки.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня президент Росії Володимир Путін поставив вимогу перед ФСБ не допускати повернення до РФ росіян, які воюють у «гарячих» точках.

«Ви знаєте, що вихідці з Росії та інших країн СНД проходять «обкатку» в ряді так званих «гарячих» точок, у тому числі в лавах так званої «Ісламської держави», на території Сирії та рядуи інших країн, і потім можуть бути використані проти нас, проти Росії й наших сусідів», - сказав Путін.

Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.