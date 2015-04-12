Бойовики ІДІЛ опублікували відео руйнування ассирійського міста Німруд
12:32, 12 квітня 2015Світ
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Джихадистське угруповання "Ісламська держава" розмістило в інтернеті відеозапис, на якому видно, як бойовики руйнують древнє місто Німруд на півночі Іраку.
REUTERS
Ці кадри підтверджують інформацію від іракської влади, що з'явилася на початку березня, про те, що джихадисти почали руйнувати стародавнє асирійське місто, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
У відеоролику видно, як бойовики використовують бульдозери, а потім і вибухівку для знищення руїн Німруда.
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Німруд, заснований в XIII столітті до нашої ери, розташований приблизно за 30 км на південний схід від міста Мосул, яке контролюється "Ісламською державою" з літа минулого року.
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