В Уругваї помер письменник Едуардо Галеано

74-літній письменник хворів на рак легенів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Едуардо Галеано став відомий після публікації в 1971 році книги "Розкриті вени Латинської Америки", в якій розповідає про експлуатації континенту Європою і Сполученими Штатами.

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Ця книга була заборонена в Уругваї, Чилі та Аргентині у часи військових диктатур в цих країнах. Сам лівий письменник і політичний активіст був змушений емігрувати в Іспанію, звідки повернувся на батьківщину лише у 80-х роках.

У 2009 році книга "Розкриті вени Латинської Америки" знову стала бестселером, після того як президент Венесуели Уго Чавес подарував її президентові США Бараку Обамі.