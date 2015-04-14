Влада Фінляндії виявила витік листування про Росію

Як повідомили агентству Bloomberg у прес-службі фінського уряду, витік виявили в минулу п'ятницю, передає Бі-бі-сі. Влада з'ясувала, що невідомі запропонували журналістам копії електронних листів для публікації.

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Йдеться про листування колишнього прем'єр-міністра Юрки Катайнена з чиновниками. Представник уряду не зміг відповісти на питання, чи торкнувся витік листів, відправлених за кордон. При цьому в прес-службі зазначили, що фактично листування так і не було опубліковано.

В адміністрації нинішнього прем'єр-міністра Олександра Стубба, який змінив Катайнена влітку минулого року, факт витоку також підтвердили, уточнивши, що зараз проводять розслідування інциденту.

Це вже не перший за останній час випадок витоку службових документів у Фінляндії. Минулого тижня в пресі з'явилася службова записка міністерства фінансів, що стосується стану справ у Греції.