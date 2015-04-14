У Ємені ліквідований один з ватажків "Аль-Каїди", який був у списку найнебезпечніших терористів

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на канал Sky News Arabia.

"Терористична організація "Аль-Каїда" заявила про загибель одного зі своїх ватажків в результаті атаки американського безпілотного літального апарата на території Ємену", - зазначає телеканал. За наявною інформацією, ліквідований терорист - один з ватажків "Аль-Каїди на Аравійському півострові" - Ібрагім ар-Рубаїш.

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Ібрагім ар-Рубаїш - підданий Саудівської Аравії, вважався духовним лідером або муфтієм угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

Один час він перебував в американській в'язниці Гуантанамо, проте після екстрадиції в Саудівську Аравію в 2006 році здійснив втечу з-під варти і оселився на території Ємену. Ер-ріяд вніс ар-Рубаїша в список найбільш небезпечних і розшукуваних терористів у світі.