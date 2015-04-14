Радбез ООН заборонив поставки зброї єменським бойовикам

За це проголосували 14 із 15 членів Ради Безпеки, утрималася єдина Росія – заявивши, що в резолюції про ембарго не врахували всіх її пропозицій, передає радіо "Свобода".

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Проект резолюції підготувала Йорданія, яка нині є членом Ради Безпеки, і ще кілька держав Перської затоки.

Кілька цих держав під проводом Саудівської Аравії створили коаліцію, яка від минулого місяця завдає повітряних ударів по позиціях угруповання.

Шиїтське угруповання "Ансар-Аллах", більше відоме як Хуті за іменем його ватажка Абдель-Маліка аль-Хуті, діє в Ємені ще з 2004 року й останніми роками почало розширювати захоплені ним території, змусивши уряд країни до втечі.

Нині воно контролює західну, густо населену третину Ємену зі столицею Саною і другим найбільшим містом Аденом; урядові країни нині підконтрольні території в центрі й на сході країни, що їх значною мірою складають пустелі.

За оцінками, шиїти становлять близько 35–40% населення Ємену, переважно на північному заході країни, суніти ж – 60–65%.

Крім того, ще деякі частини Ємену захоплені угрупованням "Аль-Каїда" на Аравійському півострові", яке вже давно визнане терористичним в ООН і в низці країн і проти якого вже були накладені санкції раніше.