Радбез ООН заборонив поставки зброї єменським бойовикам
Рада Безпеки ООН проголосувала за запровадження ембарго на постачання зброї шиїтським бойовикам, які захопили значну частину території Ємену.
За це проголосували 14 із 15 членів Ради Безпеки, утрималася єдина Росія – заявивши, що в резолюції про ембарго не врахували всіх її пропозицій, передає радіо "Свобода".
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Проект резолюції підготувала Йорданія, яка нині є членом Ради Безпеки, і ще кілька держав Перської затоки.
Кілька цих держав під проводом Саудівської Аравії створили коаліцію, яка від минулого місяця завдає повітряних ударів по позиціях угруповання.
Шиїтське угруповання "Ансар-Аллах", більше відоме як Хуті за іменем його ватажка Абдель-Маліка аль-Хуті, діє в Ємені ще з 2004 року й останніми роками почало розширювати захоплені ним території, змусивши уряд країни до втечі.
Нині воно контролює західну, густо населену третину Ємену зі столицею Саною і другим найбільшим містом Аденом; урядові країни нині підконтрольні території в центрі й на сході країни, що їх значною мірою складають пустелі.
За оцінками, шиїти становлять близько 35–40% населення Ємену, переважно на північному заході країни, суніти ж – 60–65%.
Крім того, ще деякі частини Ємену захоплені угрупованням "Аль-Каїда" на Аравійському півострові", яке вже давно визнане терористичним в ООН і в низці країн і проти якого вже були накладені санкції раніше.