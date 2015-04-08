У Ємені почалася гуманітарна криза

Вони кажуть, що необхідні медичні матеріали не надходять настільки швидко, щоб упоратися з цією кризою, передає Радіо Свобода.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН станом на 7 квітня, щонайменше 560 людей загинули, майже дві тисячі поранені, а близько 100 тисяч вимушено залишили свої будинки.

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У Ємені протягом останніх тижнів активізувалося протистояння між силами, що підтримують президента Абд-Раббо Мансура Хаді, і бойовиками руху «Аль-Хуті», яких нібито підтримує Іран. У Тегерані ці закиди заперечують.

Міжнародна коаліція на чолі із Саудівською Аравією вже близько двох тижнів завдає повітряних ударів по базах «Аль-Хуті» у Ємені.

Раніше УНІАН повідомляв, що авіаудар по табору біженців у Ємені забрав життя 40 осіб, серед них - жінки і діти.