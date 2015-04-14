США пропонують Іраку гуманітарну допомогу

У рамках офіційного візиту до Вашингтона прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді провів зустріч з Бараком Обамою і закликав США до більш активної участі в боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави", передає Бі-бі-сі.

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На його думку, США можуть допомогти Іраку як поставками зброї, так і більш регулярними авіаударами по позиціях ісламістів.

Барак Обама заявив, що іракські війська за підтримки очолюваної США коаліції вже відбили чверть іракської території, зайнятої ісламістами.

Як розповіли обидва політики, боротьба проти ісламістів може стати затяжним процесом.